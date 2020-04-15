Türkiye'de dün günlük bazda 631 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 629 bin 438 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 824 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 303 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 631 bin 609 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 629 bin 438 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 205 bin 957 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 96 bin 599 megavatsaatle akarsu santralleri ve 88 bin 378 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 998 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 826 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.