Türkiye'de dün günlük bazda 662 bin 606 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 661 bin 747 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 739 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 356 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 662 bin 606 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 661 bin 747 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 201 bin 179 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 107 bin 773 megavatsaatle rüzgar ve 95 bin 675 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 193 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 333 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.