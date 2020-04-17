Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 660 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 514 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 660 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 514 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 784 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 832 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 660 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 660 bin 514 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 218 bin 528 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 101 bin 834 megavatsaatle rüzgar ve 100 bin 985 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 555 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 347 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:30 Kaynak: AA

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