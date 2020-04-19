Türkiye'de dün günlük bazda 571 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 570 bin 398 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 29 bin 407 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 19 bin 869 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 571 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 570 bin 398 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 201 bin 6 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 105 bin 236 megavatsaatle akarsu ve 86 bin 517 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 175 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 650 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.