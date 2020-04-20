Türkiye'de dün günlük bazda 542 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 542 bin 397 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 257 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 18 bin 631 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 542 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 542 bin 397 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 172 bin 151 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 107 bin 65 megavatsaatle akarsu santralleri ve 89 bin 627 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 573 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 343 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.