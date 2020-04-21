Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 634 bin 963 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 638 bin 993 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 634 bin 963 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 638 bin 993 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 966 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 20 bin 644 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 634 bin 963 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 638 bin 993 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 190 bin 343 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 115 bin 317 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 114 bin 452 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 253 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 283 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:44 Kaynak: AA

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