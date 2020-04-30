Türkiye'de dün günlük bazda 666 bin 508 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 865 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 78 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 13 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 666 bin 508 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 865 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 180 bin 613 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 142 bin 490 megavatsaatle ithal kömür ve 96 bin 493 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 1135 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 492 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.