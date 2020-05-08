Türkiye'de dün günlük bazda 690 bin 632 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 694 bin 981 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 148 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 106 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 690 bin 632 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 694 bin 981 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 185 bin 939 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 132 bin 732 megavatsaatle akarsu ve 132 bin 699 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 3 bin 289 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 638 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.