Türkiye'de dün günlük bazda 659 bin 810 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 662 bin 612 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 112 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 94 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 659 bin 810 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 662 bin 612 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 211 bin 207 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 126 bin 761 megavatsaatle akarsu ve 96 bin 926 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 3 bin 817 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 619 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.