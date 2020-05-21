Türkiye'de dün günlük bazda 726 bin 752 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 816 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 614 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 365 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 726 bin 752 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 816 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 196 bin 613 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 137 bin 274 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 120 bin 674 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 97 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 33 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.