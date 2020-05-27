Türkiye'de dün günlük bazda 486 bin 892 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 484 bin 702 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 25 bin 517 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 16 bin 107 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 486 bin 892 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 484 bin 702 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 169 bin 673 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 96 bin 477 megavatsaatle akarsu ve 75 bin 524 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 652 megavatsaat elektrik ihracatı, 1462 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.