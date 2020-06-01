Türkiye'de dün günlük bazda 570 bin 163 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 575 bin 820 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 633 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 19 bin 986 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 570 bin 163 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 575 bin 820 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 155 bin 850 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 101 bin 402 megavatsaatle ithal kömür ve 91 bin 432 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 589 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 247 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.