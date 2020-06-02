Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 681 bin 182 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 261 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 681 bin 182 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 261 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 788 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 119 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 681 bin 182 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 261 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 182 bin 121 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 143 bin 886 megavatsaatle ithal kömür ve 94 bin 404 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1371 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 450 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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