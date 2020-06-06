Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 694 bin 886 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 708 bin 642 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 694 bin 886 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 708 bin 642 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 181 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 655 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 694 bin 886 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 708 bin 642 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 158 bin 448 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 143 bin 888 megavatsaatle barajlı hidroelektrik ve 107 bin 962 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 242 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 998 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 08:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

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