Türkiye'de dün günlük bazda 710 bin 521 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 722 bin 556 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 167 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 399 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 710 bin 521 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 722 bin 556 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 175 bin 229 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 137 bin 369 megavatsaatle linyit santralleri ve 134 bin 597 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 13 bin 232 megavatsaat elektrik ithalatı, 1197 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.