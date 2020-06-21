Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 724 bin 54 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 733 bin 767 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 724 bin 54 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 733 bin 767 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 41 megavatsaatle 21.00'te, en düşük tüketim ise 25 bin 909 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 724 bin 54 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 733 bin 767 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 193 bin 945 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 155 bin 762 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 124 bin 279 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 36 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 323 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

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