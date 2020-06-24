Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 775 bin 670 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 787 bin 374 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 775 bin 670 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 787 bin 374 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 927 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 133 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 775 bin 670 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 787 bin 374 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 201 bin 207 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 153 bin 724 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 150 bin 52 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 752 megavatsaat elektrik ithalatı, 1048 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:41 Kaynak: AA

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