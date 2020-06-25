Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 785 bin 68 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 379 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 785 bin 68 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 379 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 671 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 257 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 785 bin 68 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 379 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 202 bin 398 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 156 bin 666 megavatsaatle doğal gaz santralleri ve 156 bin 563 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 193 megavatsaat elektrik ithalatı, 1881 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:33 Kaynak: AA

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