Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 807 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 813 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 807 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 813 bin 707 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 411 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 983 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 807 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 813 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 191 bin 818 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 154 bin 111 megavatsaatle barajlı hidroelektrik ve 125 bin 731 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 180 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 176 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:55 Kaynak: AA

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