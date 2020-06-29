Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 696 bin 658 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 703 bin 516 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 696 bin 658 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 703 bin 516 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 840 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 397 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 696 bin 658 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 703 bin 516 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 173 bin 436 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 126 bin 882 megavatsaatle linyit santralleri ve 123 bin 979 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 672 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 814 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:33 Kaynak: AA

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