Türkiye'de dün günlük bazda 860 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 557 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 49 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 28 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 860 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 557 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 194 bin 275 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 178 bin 261 megavatsaatle doğal gaz santralleri ve 177 bin 912 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 46 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 731 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.