Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 587 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 587 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 186 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 545 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 906 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 587 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 222 bin 219 megavatsaatle barajlı doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 219 bin 772 megavatsaatle hidroelektrik santralleri ve 192 bin 808 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 578 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 750 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 08:59 Kaynak: AA

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