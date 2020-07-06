Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 770 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 340 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 770 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 340 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 464 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 807 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 770 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 340 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 181 bin 802 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 168 bin 824 megavatsaatle doğal gaz santralleri ve 116 bin 744 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 304 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 351 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:33 Kaynak: AA

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