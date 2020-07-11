Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 200 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 829 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 200 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 829 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 941 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 666 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 200 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 829 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 197 bin 43 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 187 bin 761 megavatsaatle doğal gaz santralleri ve 150 bin 411 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 91 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 462 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:43 Kaynak: AA

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