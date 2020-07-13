Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 772 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 749 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 772 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 749 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 410 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 996 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 772 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 749 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 173 bin 972 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 139 bin 376 megavatsaatle doğal gaz ve 137 bin 658 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 256 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 581 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:11 Kaynak: AA

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