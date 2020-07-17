Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 864 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 798 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 531 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 141 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 902 bin 864 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 798 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 211 bin 624 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 205 bin 295 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 202 bin 321 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 640 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 707 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.