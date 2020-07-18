Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 153 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 153 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 185 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 96 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 900 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 153 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 213 bin 176 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 205 bin 361 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 182 bin 128 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 515 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 320 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:39 Kaynak: AA

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