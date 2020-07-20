Türkiye'de dün günlük bazda 784 bin 236 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 790 bin 908 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 905 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 587 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 784 bin 236 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 790 bin 908 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 196 bin 804 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 193 bin 492 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 164 bin 175 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 328 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.