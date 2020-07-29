Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 124 megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 947 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 124 megavatsaat oldu. Böylece, elektrik tüketiminde 23 Temmuz'da 943 bin 190 megavatsaat olarak kayıtlara geçen rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 896 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 8 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada 239 bin 427 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 207 bin 22 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 205 bin 850 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 4 bin 234 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 603 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.