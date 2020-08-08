Türkiye'de dün günlük bazda 938 bin 206 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 940 bin 147 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 819 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 12 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 938 bin 206 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 940 bin 147 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,74 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 21,26 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 676 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 735 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.