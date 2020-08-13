Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 945 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 105 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 945 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 105 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 802 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 94 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 945 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 105 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,42 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,16 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 18,45 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 200 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 641 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:17

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi
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