Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 56 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 727 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 798 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 780 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 925 bin 56 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 727 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,82 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,37 ile ithal kömür ve yüzde 20,21 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1259 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 588 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.