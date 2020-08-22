Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 326 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 912 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 663 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 231 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 326 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 912 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,73 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,25 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,81 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 598 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 11 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.