Türkiye'de dün günlük bazda 875 bin 640 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 695 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 700 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 323 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 875 bin 640 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 695 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,03 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,45 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,93 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 480 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 425 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.