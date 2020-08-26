Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 665 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 716 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 991 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 766 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 665 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 716 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,89 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,16 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 22,45 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1163 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 113 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.