Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 190 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 495 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 868 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 334 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 190 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 495 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,49 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,65 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,85 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 381 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 76 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.