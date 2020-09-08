Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 724 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 198 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 746 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 406 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 724 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 198 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,94 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,48 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 20 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1263 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 789 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.