Türkiye'de dün günlük bazda 919 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 968 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 808 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 400 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 919 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 968 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,52 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,44 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,51 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 432 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 424 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.