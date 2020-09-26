Türkiye'de dün günlük bazda 862 bin 622 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 584 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 185 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 977 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 862 bin 622 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 584 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,06 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,42 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,44 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 884 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 922 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.