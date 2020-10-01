Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 241 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 835 bin 183 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 650 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 641 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 843 bin 241 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 835 bin 183 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,64 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,72 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,78 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 954 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 12 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.