Türkiye'de dün günlük bazda 813 bin 549 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 805 bin 604 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 897 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 844 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 813 bin 549 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 805 bin 604 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,15 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,99 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 20,24 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 438 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 383 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.