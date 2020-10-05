Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 689 bin 741 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 682 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 689 bin 741 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 682 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 312 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 875 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 689 bin 741 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 682 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,65 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,85 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,85 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 51 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 110 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:39 - Kaynak: AA

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