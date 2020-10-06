Türkiye'de dün günlük bazda 806 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 576 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 86 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 484 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 806 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 576 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,27 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,69 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,88 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 166 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 490 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.