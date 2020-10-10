Türkiye'de dün günlük bazda 814 bin 720 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 242 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 939 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 531 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 814 bin 720 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 804 bin 242 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,84 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,77 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,82 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 760 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 237 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.