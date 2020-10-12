Türkiye'de dün günlük bazda 684 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 53 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 578 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 397 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 684 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 53 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 35,17 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,85 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,16 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 3 bin 22 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 472 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.