Türkiye'de dün günlük bazda 813 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 802 bin 944 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 510 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 254 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 813 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 802 bin 944 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 32,53 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,74 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,62 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 588 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 947 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.