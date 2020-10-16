Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 704 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 997 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 507 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 300 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 810 bin 704 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 997 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 34,19 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,49 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 19,56 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 161 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 868 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.