Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 534 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 127 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 284 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 855 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 810 bin 534 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 127 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 34,18 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,97 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,47 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 21 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 428 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.