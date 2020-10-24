Türkiye'de dün günlük bazda 798 bin 461 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 787 bin 343 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 123 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 890 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 798 bin 461 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 787 bin 343 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 35,14 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,93 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,27 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 632 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 750 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.