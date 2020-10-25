Türkiye'de dün günlük bazda 766 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 755 bin 379 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 263 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 681 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 766 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 755 bin 379 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 34,26 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,89 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,02 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1277 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 590 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.